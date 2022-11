Luc RIBATTO

Compigne - Technicien (Technique)

Sail sous couzan

Travail en bureau d'etude en menuiserie - Mise en plan - Creation prototype - Création de Devis pour la ss traitance ou catalogue - Programmeur CN et production - Commande d'outil - Controleur et responsable Qualité interne et SAV - Gestion Informatique (Reseau, installation, etc....) - Conseil pour le choix de nouvel machine ou nouveau logiciel