P.t.t. Le Pouliguen - Guichet et tri du courrier (Administratif) - Le pouliguen Au guichet : Encaissement et paiement des mandats, Téléphone (communications clients) envoi des télégrammes, affranchissement, mouvements sur livrets Caisse d'épargne etc... A l'arrière : Relève, oblitération et tri du courrier, préparation des sacs postaux.

Inspection Académique Angers - Agent de bureau dactylographe (Administratif) - Angers Tri et dépouillement du courrier arrivée dactylographie et reprographie et tri du courrier départ

Jeunesse Et Sports Angers - Commis des Services Extérieurs de l'Education (Administratif) - Angers Travaux de Secrétariat, de dactylographie, gestion frais de déplacements des personnels à l'occasion des examens etc...

Collège Félix Landreau - Secrétaire administrative (Administratif) - Angers Secrétaire du Principal, du Principal-Adjoint et du Directeur de la Section d'Education Spécialisée. Cette période a été la plus intéressante de ma carrière dans la fonction publique, un travail très varié, je cotoyais les enseignants, les élèves et les parents d'élèves