Lucien CARIOU

Brest

Après un bac à l'arrachée, me voilà à nouveau libre de ma destinée. Que faire, que ne pas faire, ne rien faire...J'opte pour cette solution et me retrouve redoublant... les quelques rudiments de droit ( 18 en dt instit et 3 en dt civil) me font gagner le concours de la Défense( d'y voir) qui m'amènera sans haine et sans plaisir là où beaucoup aimeraient être...Mais on ne choisit pas !!lle succès!!