La charite sur loire

En 6eme. J'ai bien connu le père Michot, qui quand on faisait une c..., nous faisait une "doublure" ce qui consistait à pincer le gras du bras par en dessous entre le coude et l'épaule et de tourner avec délectation à la vue de votre grimace de douleur. On savait vivre en ce temps là.