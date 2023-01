Ludovic DUCROQ

L'époque de messieurs COLLAS et GUEROULT. Des profs que j'ai toujours plaisir à revoir des années après .

Filière B : " Economie et Social " . Mes meilleurs souvenirs d'élève. Le cross du lycée, grandiose!

Etude D'Espagnol, Portugais et Anglais. J'y ai fêté mes 20 ans .

Parrain de la promo: Docteur MADI Enseignante principale : Madame POULAIN Isabelle. 3 années riches en évènements et rebondissements heureux et douloureux.

Amiens

A.R.E.A.T. Euro-Conseil Association de Recherche et d'Enseignement en Alcoologie et Toxicomanie : Niveaux 1 et 3. Le niveau 2 fût passé à Rouen, suivi de la Certification A.R.E.A.T.