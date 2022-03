Sa Trs Bouhallier - MONITEUR D'ENTREPRISE (Autre)

Saint pierre des landes

C'est à dire , beaucoup de choses. donc, je forme tous les conducteurs aux FCOS (obligatoire tous les 5ans), à la sécurité, à la conduite rationnelle, et je m'occupe aussi et l'intégration des nouveaux conducteurs. Je m'occupe du parc de véhicules(86 ensembles routiers) , je suis les conso de carburant, je m'occupe aussi des achats des EPI ,je remplace les exploitants du bureau, etc, etc