Ludovic VAGNER

Poewaiki Perles - Plongeur professionnel classe A et B (Technique)

Papeete

Ramassage de nacres à plus de 50 m de profondeur,remise à niveau des stations de stockage de nacres,arrimage des stations aux corps morts et réparation des stations cassées(sachant qu'une station peut atteindre 400m de long.Tous les jours,deux plongées entre 40 et 50 m.