Mery sur oise

Je faisais la fofolle toujours !! et les tours de cours n'en finissaient jamais et souvent avec le bonnet d'âne hein ! Lol....tu etais avec moi ma chère Cendrine Obitz, et Catherine Devies ...Salvatore Favone et Gaetania ..Nathalie Touvneau..ect..et ma soeur Béatrice Obry la grande duduche ou la grande giraf comme on l appellais ! elle était avec moi on a que 13 mois de différence .