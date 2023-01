Madjid BEN CHIKH

LE PALACE - Paris 1ère fois : le concert de NEW ORDER... puis des soirées diverses, les soirées de La Nicole, les soirées de Jean-Claude Lacrèze, et puis les Gay Tea Danse... je n'y suis plus guère allé à partir de 88/89 mais la dernière fois remonte à 1994 avec Lisa... Mythique

PARTI SOCIALISTE - Paris 1ère adhésion, je deviens rapidement ET Rocardien ET membre de la CA de la secrtion du 10ème arr. de Paris. Souvenirs mitigés même si j'y ai appris beaucoup de chose et rencontré mon ami Alain.

PARTI SOCIALISTE - Paris En coup de vent quand Rocard prend les rènes et avant que les éléphants ne refassent surface après le coup de chasse d'eau de mars 93...