COLLEGE ALFRED SAKER - Enseignante

Douala

Quittant Saker en 2ndC,vue mes difficultés auditives,je fis une formation en informatique(un an)...je fis des études d''enseignants spécialisés pour sourds et malentendants(3 ans),aujourd''hui,j''instruis les jeunes sourds et malentendants et donne des cours de langue des signes française(LSF)