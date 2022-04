Stage de 10 semaines (IUT 2ème année). Sujets : animations Flash™, module de chat en ligne (inachevé). Langages : respectivement ActionScript et Java.

Stage de 3 mois (IUP 2ème année). Sujet : maquettage d’IHM via le studio Flash™ MX. Langage : ActionScript 2 (création de composants).

Stage de 6 mois (IUP 3ème année). Sujets : rendu PDF d’un document Docbook (1 mois), interconnexion de simulateurs tactiques. Langage : C++.

Tusson

Stage découverte de la taille de pierre en 4 semaines. Réalisations : taille traditionnelle d’un bloc (six faces planes et d’équerre, finition au ciseau) et d’une moulure simple. Pierre : calcaire tendre.