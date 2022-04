Marc BEAUJEAU

- Rango (2011) - The last Airbender (2010) - Transformers2 - revenge of the fallen (2009)

Vancouver

- Aladdin (2019) - Jurassic World: Fallen Kingdom (2018) - Thor: Ragnarok (2017) - The Mummy (2017) - Valerian and the City of a Thousand Planets (2017) - Teenage mutant ninja turtles 2 (2016) - Star Wars the foce Awakens (2015) - The Revenant (2015) - Avengers Age of Ultron (2015) - Tomorrowland (2015)