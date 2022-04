Marc BERGEAL

Quelle belle aventure, c'était la bonne époque. Gérant du foyer du soldat sur l'Ilôt du Héron durant 2 ans, quel bonheur. Un salut à mes potes, la rue de la soif etc... Salut à FIQUEMONT à LAFFITE et à Marco...

Sarajevo

Arrivés par convoi depuis Zagreb, et accueilli sous les balles WELCOME TO SARAJEVO. Aéroport détruit, ville anéantie.. Ma plus dure mission effectuée dans ma carrière. Mais des amitiés salut à Philippe TESTU, Titoi, André HNAVIA mes amis.