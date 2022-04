Marc BOURGEOIS

Sevres

Après mai 1968, je me retrouve représentant des élèves au Conseil d'administration. Expérience du lycée ouvert : je me retrouve à donner des cours de poterie à des adultes, le soir... Merci à Madeleine BRUNOLD qui m'a appris la potrerie, à Françoise GRELLET qui m'a donné goût à l'anglais et à madame GEIGER pour son art denseigner les mathématiques.