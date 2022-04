Marc CODACCIONI

Paris

Stages Enseignants ( 2 fois 15 jours) avec Mr Shozo AWAZU 9e Dan, Roger VERGNE + 6e Dan,Henri COURTINE 10e Dan, Bernard PARISET + 9e Dan , Lionel GROSSAIN 9e Dan et Maurice GRUEL 9e Dan .( Le matin on ouvrait les volets , on voyait Alain MIMOUN courir avec un groupe , le soir on fermait les volets Mimoun courait avec un autre groupe .)