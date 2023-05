Marcel GENEIX

c'est dans ce club que je me suis remis à la competition ou toute une génération de séniors hommes ont démarré une carrière admirable avec de nombreux titres de champions departementaux , regionaux et federaux fsgt et ffa ;

Saint ouen l'aumone

je suis le fondateur et President de ce club et passionné par le fond et demi fond en athletisme nous avons remporté de 1992 à 1998 , sept fois d'affillés le titre par équipe en seniors hommes de CHAMPION DE FRANCE de cross avec des garçons merveilleux et inoubliables .