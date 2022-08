COFRAS - Technicien (Technique)

Paris

instructeur mécanicien a taef de 1973 a 1980.retour a la civilisation et emploi a satory sur differents programmes(formations de personnels français et etrangers ) nombreux voyages en arabie pour assurer le service après vente shahine) participation a la procédure de rétrofits sh1 en sh2;en 1989,transformation de 2 vehicules a taef en vue de la certification et de la mise en chaine des chassis .