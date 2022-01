Pontault combault

Que de bons souvenirs!!! M. Dubus (Cm2) et M. Cordon (Cm1) Nous avions un gymnase , sport le mercredi : ping-pong, athlétisme, handball. Les tournois , la compétition et la fierté de représenter le "groupe Leclerc". Je me souviens des fêtes de fin d'année, chorégraphie de gym avec la participation de ttes lles classes. Journée ouverte aux parents..... début 70... pas mal, non????!!!