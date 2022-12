Oignies

J'ai toujours aimé le dessin et la peinture A Cappelle je suis allée aux beaux arts pendant une année. Puis quand j'ai commencé à travailler j'ai laissé tomber Et 20 ans après je suis rentrée dans mon association où je fais de réels progrès. C'est ma passion, mon hobbie, je suis donc peintre amateur et j'expose un peu.