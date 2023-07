J'avais 12 ans en 1964 et je rentrais en 6ème. J'étais pensionnaire car il n'y avait de transport pour rentrer sur Saint-Pabu. Je me plaisais bien dans cette établissement.

Brest

En 1967 j'avais 15 ans et je me souviens de Marie-Claire, Odile, ... on était dans la section habillement. 1968 avec les grèves, les sorties (rares) à la Tocade !