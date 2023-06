La tronche

en ces années-là, l'etablissement se nommait Institution de Boisfleury et était un etablissement tenu par des religieuses: les dames du Sacré-Coeur; c'était un etablissement réservé aux jeunes filles; nous appelions les soeurs " ma mère"et je me souviens de Mère Constant,Mère de Clock et Mère de Pomyers.J'y ai fait toute ma scolarité de la 6ème à la Terminale;à l'époque je m'appelai Davèze .