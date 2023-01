Marie VAREILLAUD

Paris

Besoin de comprendre (ou d'essayer en tous cas) le fonctionnement de ce monde-là, après une très sévère déception de l'entreprise dans laquelle je travaillais depuis plus de 20 ans (il faut dire que la nouvelle directrice du service y était pour beaucoup !). Et après ça, on dira que les quinquas ne savent pas s'adapter ni se remettre en cause...