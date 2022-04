que de souvenirs, premier boulot, nouvelle indépendance, c'était vraiment bien et j'ai toujours une amie que j'ai rencontrée la bas, elle s'appelle murielle kara et elle est vraiment adorable.

Je garde un excellent souvenir de cet employeur, il était intégre, juste, HONNETE... et j'ai appris beaucoup de choses chez lui mais je crois que ce qui m'a marqué c'était le respect qu'il avait des autres.

SCP GARNIER ROUCOUX PERES PAVIOT SIMON - Profession libérale (Profession libérale)

Beauvais

J'aime beaucoup ce que je fais et j'aime les gens avec qui je travaille. j'aime les gens et je suis toujours prête à rassurer les gens qui nous appellent, à leur faire comprendre qu'ils ont des droits et qu'ils ont raison de nous appeler pour se faire assister aider...