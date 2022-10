Martial SEGUI

Mourmelon le petit

Une perte de temps de seize mois pour ma personne et un régal pour les autres. Mon but : à l'entrée de la caserne, placer la ligne de mire sur le pointeau du canon pour que l'impact touche la sortie. Marcheur, Chauffeur, et comme les potes emmerdeur. Nos campagnes Mourmelon, Suippes, Sissonne, les Vosges et un truc à la c.. vers l'est. Les défilés : Mourmelon, Reims, Orléans, Wagon de l'armistice