Martine LANNOY

Caulier Rompais - Courrieres - Secrétaire de direction (Direction générale)

Entreprise familiale. Fabrique de fauteuils pour salles de cinémas, amphithéâtres. La référence à ne pas manquer : LE THEATRE DE L'OLYMPIA de PARIS, et oui!!!. Aussi La cinémathèque et la Cité des Sciences à PARIS (pour les plus prestigieuses références...) Si vous allez au cinéma CINEVILLE à HENIN BEAUMONT, au PREVERT à HARNES, ou au CENTRE CULTUREL de COURRIERES : "mes" fauteuils.