PREMIERE ANNEE DE MATERNELLE CHEZ MA GRAND-MERE MATERNELLE A OLLIERGUES (PUY-DE-DOME) MARIA BOSMET épouse CHOMETTE. J'ai gardé un merveilleux souvenir d'enfance de ce joli village et de sa rivière la Dore. Ainsi qu'un cousin à mon père Pierrot DUCHE, commerçant, famille POYET et PERRETTI

He oui ! la Mairie de LOUVRES (Val-d'Oise) aujourd'hui, c'était notre Ecole Primaire, d'un côté les filles, de l'autre les garçons ! EN SEINE ET OISE !

Goussainville

J'ai eu l'occasion de repasser devant le "lycée bleu" appellation de l'époque, il a bien changé aujourd'hui, naturellement comme nous, maintenant c'est Romain Rolland et il n'est plus bleu ! Salut à vous avec la nostalgie du temps qui passe, Que sont devenus tous ces lycéens et lycéennes ? Qu'elle est leur vie aujourd'hui ? et nos Profs préférés ? Quel souvenir leur reste t' il ?