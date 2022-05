Noisy le sec

Je me souviens de ma maîtesse de CM2 comme si c'était hier.Elle m'a fait connaître la musique classique et m'a communiqué sa passion de l'histoire.Merci Mme Nédelec!!Ce sentiment est partagé par mes copines sexagénaires que je croise .Quelle belle rencontre ce fut dans ma vie. Elle était bretonne et je ne le savais pas à l'époque!!