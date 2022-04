Centre D'éducation Pour Jeunes Sourds, - Professeur spécialisée en intégration (Autre)

Arras

J'accompagne des élèves malentendants au Lycée du bâtiment Jacques Le Caron d'Arras pour interpréter ( en langue des signes et en lecture labiale) les cours d'enseignement général (français, maths, sciences physiques...) en 1ère année et terminale électricité, en 1ère année Technique de l'architecture et du bâtiment. Je serai en retraite fin juin 2010