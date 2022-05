Maurice CANIVEZ

Mr AUVRAY était le Directeur en 1966 il y avaient des élèves comme Joël Boulanger,Philippe Mazeau, Benard Piotin,....Patoureaux,....Maronne, et l'instit s'appelait M.Materne.

Reims

j'y ai fait la classe de fin d'études primaires et passé le certificat d'études à Charles Arnould.J'ai été premier du Canton cette année 67.Deux noms dont je me souviens Lizette Vacher et Chantal Soucart