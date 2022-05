Max HAUCHECORNE

501 Rcc - Dockers (Autre)

Rambouillet

Hauchecorne Max aide fourrier au Vème escadron du 501 RCC, recherche "1er classe où Brigadier de réserve" Georges Meunier (classe 70/10) fourrier au Vème RCC. Bonjour Georges, si mes souvenirs sont bons tu faisais des études d'avocat, ta "copine où épouse" je ne me souvient plus très bien était au" Grandes Dalles, où petites Dalles" employée comme Kinésithérapeute, il semble me souvenir que tu h