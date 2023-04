Maxime JARC

Garage Renault à Niort - Niort j'ai pu mettre en pratique ce que j'avais reçu au lycée technique d' Arras. Merci monsieur MAES (prof de mécanique) & BRULEZ (prof de math). Par contre le chef d'atelier, Mr Geay n'était pas un tendre....... mais je l'ai "blousé" avec mes connaissances en traçage, soudure, ajustage, et autres, que les autres ouvriers ne maîtrisaient pas, cela m'a valu de passer dans la mécanique des machines agric

CIABC CARPIAGNE - Moniteur pilote AMX 30 (Technique) - Cassis ayant effectué ma formation de base, au 8° escadron, j'ai pu former 100 pilotes de char, dont des Espagnoles, des Vénézuéliens, et bien sur des camarades Français!

501-503 Régiment De Chars De Combat - Sous officier administratif au 3° escadron (Administratif) - Mourmelon le grand comptable de cette unité élémentaire dotée de chars AMX 30, je me suis orienté vers l'administration, financière et en personnel. Malheureusement je n'ai pas été toujours bien conseillé! je suis tombé sur un chef en particulier, obtu d'esprit!!! cne MERCIER Bénédict

3° Régiment De Dragons - Stetten am kalten markt affecté malgrès moi dans ce régiment, je m'y suis bien plus; 2 ans pour décompter les frais de déplacements de mes camarades; 3 ans comme adjoint à l'officier trésorier en titre; 3 ans comme Officier trésorier en TITRE; 1 an comme Officier chargé du matériel Habillement, Campement,Couchage et Ameublement. J'ai pu faire du très bon travail, malheureusement certains chefs ......ex le lcl LANCEL

Centre De Sélection N°7 Macon - Officier chargé du matériel H C C A (Administratif) - Macon là aussi affecté à Macon, malgrès moi... néanmoins j'ai pu faire du très bon travail, pour les jeunes qui venaient faire leurs" 3 jours", ainsi que pour les P M T (prémaration militaire terre)

Dpmat B.em - Sous officier traitant les mutations officiers (Administratif) - Paris chargé de la préparation et du suivi des dossiers du officiers de l'Armée de Terre mutés, cela m'a permis de comprendre beaucoup de chose, et de RELATIVISER la valeur de mes Chefs!!!!

10° Bataillon De Commandement Et De Soutient - Djibouti affecté avec une chance énorme dans ce régiment, car mon Chef de bureau, qui en 2008 a accédé aux plus hautes responsabilités pour l'Armée de terre, le général IRASTORZA Elreck ne voulait pas m' y envoyer sous prétexte que je n'étais pas "MARSOUIN" ! je dirais : du RACISME cette attitude! et je pèse mes mots ,général IRASTORZA

Armée De Terre - 10°bcs - Adjoint au trésorier (Administratif) - Djibouti affecté avec une grande change en outre mer, pour un an au 10° bcs. initialement prévu comme comptable à l'ECQG, j'ai été récupéré par le trésorier, au vue des mes compétences dans ce domaine. Mon chef était le LTN COLLOMB (nommé par le rang, TDM de coeur). Ma mission sera prolongé d'une année et je serai affecté à l'autre unité d'outre mer, le 5° RIAOM;

5° Régiment Intermarmes D'outre Mer - Chef de secrétariat du Chef des services administ (Administratif) - Djibouti quant on fait du bon boulot, on est remercié, après la dissolution du 10° BCS, mon séjour a été prolongé d'un an! et OUI , mon * * * * *. Cela m'a permis de mieux connaitre l'attitude des occupants de ce pays, vis à vis des "blancs";;;;; Moi, je sais de quoi "je cause" quand on me parle de racisme!!!

13° Regiment Du Genie - Epernay affecté à ma demande dans ce régiment pour occuper le poste d'Officier Budget, certains se sont crus intelligent en voulant prendre ma place!!! On dit " DU Génie, et non DE Génie" car ils ne sont pas tous "futés".... C'est le seul régiment de toute ma carrière où j'ai vu que TOUS les "chefs" se permettaient de partir en vacances TOUS ENSEMBLE aussi bien en été, qu'aux fêtes de fin d'année.les 2

Novo Selo - Chef de cellule démarchage & achat (Administratif) - Pristina Le 13°RG désigné pour une mission de 4 mois au Kosovo, camp de Novo Selo, (BATGEN 8). je suis détaché au 515° reg de Train d'Angoulème (5° mandat) pour y tenir la cellule achat. Très bonne mission qui m'a permis de cotoyer de très prèt les otochtones, et connaitre leurs us et coutumes. Sauf un chef de corps(MARC) qui prétendait tous connaitre!!! Mon Allemand de Stetten m'a bien servi.

Etat Major De La 1° Brigade Mecanisee - S/off traitant, chef secrétariat du Général (Administratif) - Chalons en champagne affecté à ma demande à Châlons, cela aura été de toute ma carrière ma plus mauvaise mutation. En OPEX au KOSOVO, pendant que j'assurais la permanence téléphonique, mrs les Officiers, inclus le Général RATEL allaient "s'arsouiller" au restaurant!! Le ski, l'escalade, les promenades pendant que les autres gardaient le pont de Mitro; c'est facile une mission comme cela!!! Honte à vous messieurs.