Michael GERMOND

une prépa génial avec mister champion et puis le divorce de mes parents retour a dragui st raph finira 3eme au championnat de france sans moi...

de retour après trois mois a st raph deux belle saisons et un coach d'enfer "c'est quoi la marque de ton chien??" claude entraineur des cadets 1995 à 97

debut de saison génial 17 ans premier match en senior (prenationale) contre antibes 2/2 aux péno et une dizaine d'arret en 20 min la classe

Mandelieu la napoule

deux belles saison rigolade and co enorme ce tournoi en ardeche et une bonne experience en tant que coach de cadette (pas facile...)