MichaÃ«l PRIME

Neris les bains

Arrivé au collège de Néris aprés une année à Montluçon en 6° ou ça c'est très mal passé. Dés le début au collège de Néris je me suis fait des copains et des copines avec qui je garde quel que contact.Dans l'ensemble ns avons bien rigoler et je ne regrette rien (méchanceté de certaines filles ou de certains garçons).Ah oui et la bêtise de certains profs.