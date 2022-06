Michel ALBERT

Une superbe "nounou" m'y avait inscrit merci maman "nounou" reposes toi, c'est à toi, a ta famille que je dois beaucoup. Oui vous m'avez inculqué les bases de la vie, du respect, et tous ces goûts que j'ai pour le sport et la nature. MERCI;

Remoncourt

Je souhaiterais vraiment revoir quelques personnes, là où j'ai souvent pleuré, mais de beaux souvenirs. Mr et Mme Millot, Melle Thomas, Mme Thors ,tous et toutes étaient formidables. Une structure qui savait atténuer les souffrances d'enfants rejetés. Une mère, elle qui ne me désirait pas, qui me voyait comme trop heureux auprès de ma nounou et qui me place dans cette maison d'enfants abandonnés