Michel BAILLY

Etampes

Maternel st pierre à ETAMPES école des prés. puis étabilsement st joseph à séte, école de la marin marchade le Paul bousquet et mon parcour scolaire s'arrête. jai naviguer pendant 1ans puis apprenti 4 ans .commercant 2ans et je suis rentré dans les services spécialisé de l'equipement maritime ( dragages des ports et aménagement du litoral sud )maitenant je suis responsable du centre Polmar SETE