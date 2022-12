Michel CARLETTI

Mes premiers pas dans le système ... Je me souviens d'un beau grenadier et d'une fameuse crise d'appendicite.

Merci à nos bons maîtres, M. Codaccioni, M. Truchi, et ceux dont le nom n'est pas resté dans ma mémoire.

Nice

Que sont devenus mes copains Richard, Alain, René, Daniel, Charlie et les autres ? Nos enfances communes et passées sont à la fois denses et légères.