Michel DELAUNAY

Tinteniac

de 1955 à 1960 : 5 années d'internat et aujourd'hui beaucoup de souvenirs que nous partageons au sein d'une "amicale des anciens élèves". Nous sommes 80 adhérents actuellement. Cette association a pour objectifs: - de se retrouver une fois par an en A.G, au collège-même et ensuite de partager un repas au restaurant, suivi 'une promenade digestive. (le 1er samedi d'Octobre). - de verser une somme