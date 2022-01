Michel DOMBRIS

Ba 104 - Retriate (Autre)

Dugny

Bonjour à tous. Je me trouvais à la base 104 de 70 à 71 et j’étais affecté à l’EPH (escadron de protection et honneur ) . Honneur à l’arrivée de rois, reines et présidents pour le décès de Charles de GAULLE à la base de Bretigny sur Orge sans oublier la garde des Mirages 2000 à la base de Chateaudum. Bons souvenirs tout ça. Et vous ???