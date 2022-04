Michel ESCOT

Saint etienne

Mon parcours au PSL a été le suivant : 6e bleue , 5e verte , 4e verte et 3e B1 .J'habitais à l'époque Saint-Galmier et j'étais pensionnaire .Quelques profs de 6e dont je me souviens :Guillarme , Murray , Debard , Zgainski , Ferlay père . Le directeur des études était le frère Falissard