Michel FLAMENT

l'innocence et l'insoucience de la vie tant de souvenir de tout ceux celle qui sont a jamais dans ma memoire sylvie danielle jean marc gloria et tout les autres

Le quesnoy

2 classe en 4 ans javai deja la certitude que pour moi l'educationmoi je l'avais et que l'instruction je l'ai acquise avec le temp et la curiosite et pas au college ou jai decouvert les clopes et l'amitiee et surtout la pension