Michel FOURNIER

5 ans chez Steria, dont 4 à la BNP, rue Bergère, et un an à Bruxelles.

DIRECT ASSURANCE - Contrôleur de gestion (Contrôle de gestion)

Nanterre

Après 18 ans d'informatique, j'ai voulu voir plus loin que les 0 et les 1, et j'ai rejoint le contrôle de gestion. Maintenant, je sais compter jusqu'à 10. Etonnant, non?