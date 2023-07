Michel GRENUT

Comet - Parc Expo De Rouen - Commercial (Commercial) - Le grand quevilly Ma première expérience professionnelle. Forcément marquante et qui restera comme une expérience positive dans ma mémoire. J'y ai beaucoup appris et j'ai profité d'une confiance rapide du dirigeant et d'un niveau d'autonomie important (rapportée à ma faible expérience de l'époque).

Médias Plus - Cadre commercial (Commercial) - Mont saint aignan L'expérience qui m'a fait grandir en grande partie grâce à la confiance de son dirigeant. Une équipe sympathique et dynamique. Une expérience inoubliable qui s'est prolongée chez Scripta (société du même groupe).

SCRIPTA INFORMATIQUE - Directeur commercial (Commercial) - Mont saint aignan La plus longue période de ma carrière passée dans la même entreprise et un souvenir inoubliable quant à la qualité des hommes qui la composait, à commencer par son dirigeant avec qui j'avais une relation de confiance totale et réciproque. Une équipe et un état d'esprit formidables. Dommage qu'un fou furieux n'ayant jamais réussi à nous comprendre l'ait rachetée pour la plomber en 2 ans !

ATLOG - Ingénieur commercial - Responsable Commercial (Commercial) - Rouen Une double casquette d'ingénieur commercial sur 19 départements des régions Centre et Est et un rôle de Responsable Commercial sur France Nord. Une belle boîte dotée d'une belle valeur ajoutée ! Un milieu pointu techniquement dans le logiciel métier et une relation agréable aussi au niveau de l'équipe de direction.

TOPCON FRANCE - Responsable des ventes France (Commercial) - Saint denis Après avoir commencé ma mission en tant que Responsable de la gamme Géomatique, j'ai évolué vers le management de la moitié de l'équipe puis en avril 2022 vers le management de toute l'équipe commerciale (9 commerciaux). Une équipe formidable avec qui j'ai plaisir à travailler et une entreprise qui a de vraies valeurs humaines (et pas seulement un discours)