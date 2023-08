Michel HANTUTE

Optim'patrimoine - Gérant de société (Direction générale)

Bethune

j'ai décidé de créer une société pour faire bénéficier de mes connaissance en gestion de patrimoine et plus particulièrement en gestion immobilière que je pratique depuis 1993. Il existe et on en parle de plus en plus des personnes indélicates qui usurpent un titre pour vendre un bien immobilier défisclisant.