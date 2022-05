Michel KRAKOWIAK

en 6ème et 5ème , dans les années 1968-1969 - le collège était vers l'ancienne mairie.

en 4ème et 3ème - c'était le nouveau collège, en bas, sur la route de Champlong.

Lyon

2nde T, puis, vu que rien fait, ré-orientation en 1ere et 2 ème année BEP electroméca où je me suis baladé - puis, en 1974, sur insistance de mon père, concours des écoles EDF, et contre toute attente, reçu . quelle cuite j'ai pris!