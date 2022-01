Michel LAVAUD

Bnp Paribas - Employé administratif (Administratif)

LIMOGES

Entré lors de la création de la BNP par fusion entre le CNEP et la BNCI. La secrétaire de direcion ne tarissait pas d'éloges sur le salaire "mirobolant" qui m'e serait versé: 460F! Un mois plus tard, je partais pour une nouvelle aventure de... 40 ans pour un salaire de... 750F!