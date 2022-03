Michel LEGROS

BILSOM INTERNATIONAL - Directeur financier (Finance)

Reims

-Responsabilité de la comptabilité, des salaires, du juridique, de la trésorerie, et de l’informatique -Reporting Anglo-Saxon (US GAAP) -Préparation des budgets, suivi des réalisations -Responsabilité de la fiscalité courante (TVA, TP, TVS, Organic,etc.) -Etude et mise en place d’un nouveau système d’information en 1994