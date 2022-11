Ecole Saint Julien (Landerneau) - Landerneau Ecole maternelle première année ,la maitresse , une bonne soeur un peu sévère avec beaucoup de tout petit, je m 'évadais souvent l après midi, pour trainer et jouer sur les tas de sable sur les quais du Leon de l' Elorn. la 2ème année une gentille maitresse qui m' a appris à lire ,à écrire à la plume sergent major.je l embrasse affectueusement.

ECOLE SAINT JOSEPH LA PROVIDENCE - Landerneau la grande école ,pour le cours élémentaire .Premiere année , venant avec des petis copains de la très bonne école St Julien ça facilite .

Collège Saint-sauveur - Brest Mon père étant muté professionnellement à Brest ,je découvre la grande ville sous les décombres ...Recouvrance ,la Pointe ,La rade , c 'est un grand spectacle :la bande Robert Morvan Christian Jacq ,Raymond Lhostis, georges Matsaeff Guy Le Goff et nos amIs kerdomarec ,Avril Troadec, le duff,abaléa,kermarec,... un directeur d' école MAZE remarquable des enseignants dévoués Quintric, Guillouroux

Collège Saint-vincent - Brest nous déménageons dans une nouvelle maison , neuve, à ST Pierre ,et c'est une catastrophe un prof de math , un religieux ,un ami d'enfance de mon père, qui me détruit en math et en physique ,mes matières fortes le comble !vengeant ses neveux que j avais bien rossés à KERNILIS avec mes cousins , l' incompréhension de mes parents ,je termine avant dernier, mais je réussis brillamment le BEPC

Collège Les Quatre Moulins - Brest du fait des exactions inadmissibles à mon encontre du prof de math et de physique le carnet scolaire de ma 3 ème dans ces matieres n est pas terrible, me ferme l' entrée en 2ème au lycée de l Artheloire,mais je rentre en 3 ème spéciale et mixteau QUATRE MOULINS préparant le concours à l 'Ecole Normale, superbe ambiance avec mon ami Batany

Ecole Technique De L'armée De L'air - Saintes promotion 43 classe 6 puise 9 puis viré enCL8 avec mon pote Bernard Levet pour indiscipline , Quel enfermement chaque arrivée était vécue comme une incarcération , chaque départ une libération, une très bonne école pourtant.des enseignants dévoués au service total des arpètes Et dans cette adversité , de solides et fraternelles amitiés.

Ecole Technique De L'armée De L'air - Rochefort Spécialité :instrument de bord électronique 52 semaines de cours trés bien faits ,dotés de matériels très high tech en nombre . le ras le bol ,de toutes ces contraintes militaires,le manque d argent, la République élevait son prolétariat. j ai beaucoup travaillé pour que cela se termine au plus vite , excellente école .une sélectivité exagérée nous terminons à trois élèves sur 48 à l' origine.

CNAM - Strasbourg Strasbourg , la chance d' etre affecté à sur la Base aérienne d' ville universitaire .en 5 ans , tous les soirs de la semaine et une demie journée le samedi.Le DEST ,si difficile ,obtenu en un minimum de temps .difficile d' y aller tous les jours.et de laisser les potes partir en virées infernales. reçu à l' Ecole Nationale Supérieure des Mines de NANCY en 1969 l 'Armée de L'Air me l interdit

Ecole Nationale Supérieure Des Arts Et Industries De Strasbourg - Strasbourg un enseignement tristement scolaire , aprés une vie professionnelle , une vie d homme , le retour difficile à l infantilisme de certains enseignants suffisant dans l insuffisance ,odieux , grotesques , livresques ,asociaux ,irresponsables ,partiaux ,déconnectés de toutes évolutions industrielles , has been. j ai regretté l' enseignement militaire ,sa rigueur ,la compétence , et l 'éthique exig

Ecole De Thermique Paris - Paris Ingénieur d 'exploitation en Centrale electrique , j' obtiens de faire la formation en thermodynamique , turbomachines et thermique , des enseignants chercheurs ,des opérationnels superbe formation .qui m'a permis d' obtenir le DEA en conversion énergie