Michel PARIS

Chef d'équipe auto et magasinier.

Chef d'équipe Auto à la 2° SMR et chef d'équipe Engin Blindé à la 1° SMR.

Responsable du parc réforme et de la restitution des Engins Blindé au titre du plan PAM.

Naqoura

Je suis arriver à Naqoura en septembre 1999 jusqu'à septembre 2000 soit les 44 , 45 et 46° mandat comme chef des ateliers, responsable des contrôles technique dans les bataillons sur les TFM et les VAB et je faisais passer les permis de conduire sur les engins blindés.