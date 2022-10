Michel PELLISSIER

Lycée Ad Neel - Professeur (Autre)

Digne les bains

Mon second et dernier poste de titulaire, pendant 25 années! Nombreux encadrements de séjours linguistiques en G.B. et surtout aux U.S.A. (de 1975 à 1999 inclus). Organisation d'échanges entre mon lycée et des lycées américains: West Virginia (Charles Town), Iowa, Wisconsin (Racine).