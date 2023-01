Michel PROST

MJC - Chaumont Au début, simple adhérent, j'avais 10 ans pour ma première carte et j'allais aux Eclaireurs de France dirigés par Mr Jean SIMONNIN. dans le début des années 70 j'ai fait du théâtre et aussi animateur bénévole pour les expos (sculptures, peintures, etc.). J'ai été élu au CA et Membre du Bureau. Au chômage je me suis présenté au jury de recrutement de directeur MJC.

Eclaireurs De France - Chaumont Pas de vrai parcours, je n'ai pas vraiment "l'esprit" scout. Pourtant 2 ou 3 choses sympa, comme ce sejour à Ecot la Combe par -10. L'étang gelé c'était très bien. J'ai les poils des jambes qui sentent encore le roussi depuis mon "passage du feu" au camp de la Vendue. Mais je suis toujours PRET.

Ecole De Voile - Locquemeau J'ai été colon et aide moniteur dans cette école de voile. Mon beau frère Claude LANG en était le directeur, sa femme (ma soeur) monitrice de voile, et mon autre soeur intendante. Pourtant cela n'avait rien d'un trust familial, et tout le monde faisait son boulot avec ou sans rémunération (ce qui était mon cas)

Tournesols - Chaumont Association de défense de l'environnement qui s'est créée en 1993 contre le projet d'installation d'une Usine d'Incinération. Nous avons réussi à retarder de plusieurs années l'installation de cette poubelle qui pollue et recrache ses saloperies sur les zones alentours. Nous n'avons pas pu empêcher sa construction. Nous servons la cause du respect de l'environnement, en nous imposons à la CLIS.

CEDRA - Saint dizier Association départementale raccordée au réseau nationale des associations de protection de l'environnement qui luttent contre l'enfouissement des déchets radioactifs. L'enfouissement est la plus mauvaise solution que l'on puisse trouver comme réponse à la gestion de ces poubelles nucléaires. Ni ici, ni ailleurs, mais autrement. C'est le slogan du CEDRA que je porte fierement.